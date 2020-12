Agenten in het Limburgse Gennep deden afgelopen weekend een wel heel lugubere vondst. Ze kwamen af op een melding van iemand die had gezien dat een man een levende geit zijn huis inloodste. Dat was ook meteen het laatste moment dat het dier daglicht zag.

De agenten betraden de woning zonder toestemming van de bewoners en vonden daar in de douche de geit. Het dier was “reeds geslacht”, aldus de politie. De dode geit en een aantal messen zijn door agenten in beslag genomen. De ‘slachter’, een 70-jarige inwoner van Gennep, mag zich later verantwoorden voor zijn daad, laat de politie weten.

Foto ter illustratie