Politie vindt 22 katten en dode honden in woning Rotterdam

View this post on Instagram

Medewerkers van de GGD riepen vorige week onze hulp in om te kijken bij een woning in Rotterdam-West waar een behoorlijke stankoverlast vandaan kwam. De bewoner wilde niet met ons in gesprek en op de achtergrond hoorden wij een hond blaffen. Gezien de omstandigheden zijn we uiteindelijk met een machtiging de woning binnen gegaan. Die bleek ernstig vervuild en er waren veel meer honden en katten binnen. Na telling kwamen we uit op 22 katten, waarvan sommige nog kitten, en 3 honden. De situatie was droevig voor zowel de dieren als de bewoner. De crisisdienst zorgde voor de juiste hulp voor de bewoner. De Officier van Justitie besloot dat alle dieren inbeslaggenomen moesten worden. De woning is onbewoonbaar verklaard. Later troffen we nog twee honden aan die waarschijnlijk al langere tijd niet meer leefden. Naast het hulpverleningstraject start de dierenpolitie met een strafrechtelijk onderzoek. Voor alle dierenliefhebbers die regelmatig meelezen; alle dieren zijn elders ondergebracht en kunnen niet via ons bij een nieuw baasje terecht komen. ^MO #dierenwelzijn #Rotterdam #honden #katten #politie #hulpverlening #dieren