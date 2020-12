Politie met spoed op zoek naar vermiste Marit (16) die verdween uit Nijmegen

De politie is hard op zoek naar de vermiste Marit (16). Het meisje is sinds zaterdagavond vermist vanuit Nijmegen. De politie deelt een foto van Marit in de hoop dat mensen haar herkennen.

Marit is voor het laatste gezien in Nijmegen, maar zou ook gezien kunnen zijn in de omgeving van Utrecht en/of Eindhoven, aldus de politie. De tiener is 1.68 meter groot, heeft blond haar en blauwe ogen. Ze draagt oorbellen.

Mensen die tips hebben of Marit gezien denken te hebben, kunnen bellen met de politie via 0800-6070.