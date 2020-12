Politie treedt op als scheidsrechter na uit de hand gelopen potje FIFA

Een potje FIFA tussen twee broertjes is donderdagavond in Almere een beetje uit de hand gelopen. Een van de jongens kon het niet hebben dat hij keer op keer van zijn broer verloor en was daarom uit frustratie huilend en schreeuwend de straat opgelopen. Een buurtbewoner zag het huilende jochie op straat staan en belde de politie.

Agenten vreesden dat er zich in de woning mogelijk iets ernstigs had afgespeeld waardoor het jongetje zo overstuur was. Toen agenten bij de woning aanbelden, werd er open gedaan door een vrouw en een geëmotioneerde jonge man. Naast het stel stond het broertje van het jongetje, dat bij het zien van de agenten van de schrik ook in tranen uitbarstte.

Huiselijk geweld

Eenmaal binnen gingen de agenten met het gezin in gesprek om te achterhalen wat er precies was gebeurd. Agenten zijn getraind om in die gesprekken signalen te herkennen die mogelijk duiden op huiselijk geweld. Dat bleek hier gelukkig niet het geval.

De broertjes zaten samen te gamen toen het ene broertje wel erg goed in het spelletje bleek. Omdat beide jongens ervan overtuigd waren dat zij de beste waren, kregen ze ruzie. “Gelukkig was er dus niks ergs aan de hand en waren ze beide erg geschrokken van hun eigen reactie”, aldus de politie. De ruzie is netjes uitgesproken.