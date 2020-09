Politie rijdt trouwstoet klem en krijgt uien naar zich toe gegooid

De politie heeft zondagmiddag meerdere bekeuringen uitgedeeld aan leden van een trouwstoet in Den Haag. Meerdere leden van de stoet hielden zich niet aan de verkeersregels. Zo werden er meerdere verkeersovertredingen begaan, zoals het door rood rijden.

Het incident gebeurde in de Ter Borchstraat, dat gelegen is in de Haagse Schilderswijk. Nadat de politie iemand aanhield en de bekeuringen uitschreef, werden ze met uien uit een woning bekogeld. Het is nog onbekend wat er zich precies heeft voorgevallen.

Lees ook: Deelnemers asociale trouwstoet massaal op de bon geslingerd in Arnhem

De politie hield nog een persoon aan en vorderde een rijbewijs in. Het is nog onduidelijk bekend of de uiengooier lid was van de stoet.