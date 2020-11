De politie brengt komend jaar geen coldcasekalender meer uit. In plaats daarvan bepaalt de politie per zaak wat de beste manier is om aandacht te vragen voor een nooit opgehelderd misdrijf.

De coldcasekalender werd sinds 2017 ieder jaar uitgedeeld bij penitentiaire inrichtingen, tbs-instellingen en bij de reclassering, met het doel mogelijk nieuwe informatie over de zaken te vergaren. Dit jaar werd op verzoek van de coldcaseteams onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de kalender. Maak burgers in plaats van gevangenen de doelgroep, luidde een van de aanbevelingen van het onderzoeksteam. Ook nabestaanden in coldcasezaken zijn meegenomen in het besluit de aanpak te veranderen.

Aanpak afhankelijk van soort zaak

De politie gaat volgend jaar per zaak kijken wie mogelijk tips kunnen geven en via welke kanalen die mensen het beste kunnen worden bereikt. “Is dat een podcast, een bericht op sociale media dat alleen bewoners van een specifieke wijk zien, of juist aandacht in de landelijke media? Welk communicatiemiddel we inzetten, wordt bepaald door de zaak”, laat portefeuillehouder cold cases bij de politie, Guus Philips, weten.

Maatwerk

Door gerichter doelgroepen en kanalen te kiezen om burgers om tips te vragen, hoopt de politie meer bruikbare informatie op te doen. “De kalender leverde jaarlijks veel informatie op, die informatie wordt nu dankzij deze maatwerk-aanpak hopelijk concreter”, aldus de politie. Met welke zaak de politie in januari 2021 de nieuwe aanpak aftrapt, is nog niet duidelijk.

