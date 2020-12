Politie stopt coldcase-onderzoek naar moord op 8-jarige Manon Seijkens

De politie is er niet in geslaagd de 25 jaar oude moord op Manon Seijkens (8) uit Helmond op te lossen. De moordenaar is niet gevonden.

Afgelopen zomer startte de politie een coldcase-onderzoek, waarna 103 tips binnenkwamen, maar de gouden tip zat er niet bij. Daarom besloot de politie het onderzoek te sluiten, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.

“We zijn alle tips nagelopen, maar die hebben niets opgeleverd,” zegt de woordvoerder. “Spijtig genoeg. Voor nu is de zaak gesloten, tenzij zich alsnog nieuwe aanknopingspunten voordoen.”

Verdwenen tijdens buitenspelen

Het meisje verdween op 10 augustus 1995 toen ze buiten aan het spelen was, haar lichaam werd pas een half jaar later gevonden. Het stoffelijk overschot was begraven in dichte bosschages, niet ver van haar huis in Helmond.

Bij haar lichaam werd ook een paar damespumps gevonden. In het riempje daarvan waren extra gaatjes gemaakt om de schoenen kleiner te maken. Ondanks eerdere aanhoudingen van drie verdachten is de moordzaak nooit opgelost. De politie hoopte de moord na een kwart eeuw alsnog op te lossen. Dat is vooralsnog niet gelukt.

Podcast

Begin augustus kwam er nieuwe informatie naar buiten over een eerder gevonden zwarte haar, die volgens nieuw DNA-onderzoek vermoedelijk afkomstig is van een Oost-Aziatische persoon. Om die reden zette het Openbaar Ministerie een podcast online over de onopgeloste moord. De podcast is vele duizenden keren aangeklikt.

De gevonden haar zou van de dader kunnen zijn, liet de politie toen weten. Maar ook van iemand uit de omgeving van de dader, met wie het meisje kort voor haar dood contact had. De haar behoorde niet toe aan één van de eerder gearresteerde verdachten.

Weinig hoop

De moeder en broer van Manon hebben weinig hoop dat de zaak ooit wordt opgelost, vertelden zij in augustus aan Hart van Nederland. “Het is moeilijk omdat ik niet weet wat er gebeurd is. Dan kan ik het een plekje geven, dat kan ik nou niet.”

William, de broer van Manon, heeft het er tot op de dag van vandaag zwaar mee. “Ik was 12 jaar toen Manon verdween. Ik heb het bewust meegemaakt. Het vreet je hele leven op.”