Politie snapt straatracers in Lelystad: 'Waanden zich als op een circuit'

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een straatrace in Lelystad. Toen de auto’s op de vlucht sloegen, werden snelheden van ruim 200 kilometer per uur bereikt, meldt de politie die meerdere bekeuringen heeft uitgeschreven.

Zo’n honderd auto’s hadden zich in de nacht verzameld op de IJsselmeerdijk. Daar stond een grote groep mensen omheen. De politie reed met onopvallende auto’s naar de startpositie, waar op dat moment rond de tien auto’s klaarstonden om tegen elkaar te racen. Vanuit tegenovergestelde richting kwam vervolgens een andere politieauto aanrijden die zijn zwaailicht aanzette. Daarop vluchtte een groot deel van de groep richting de A6.

Snelheden van ver boven de 200 km/u

De onopvallende voertuigen van de politie reden met de straatracers mee. “Aangekomen op de A6 waande een groot deel van de groep zich als op een circuit,” schrijft de politie op Facebook. “Snelheden van ver boven de 200 kilometer per uur, rechts inhalen, bumperkleven met tussen ruimten van niet meer dan drie meter bij 180 kilometer per uur en het negeren van alle soorten weg belijning.”

De politie heeft meerdere bekeuringen opgemaakt die per post naar de overtreders worden verstuurd. Het gaat onder andere om acht snelheidsovertredingen van meer dan 50 kilometer per uur, waarvoor het rijbewijs moet worden ingeleverd. Een automobilist moest direct zijn rijbewijs aan de politie overhandigen. Hij reed in Almere-Poort met 175 kilometer per uur, waar 100 was toegestaan.

