Politie schiet man neer bij woning in Bergen op Zoom

De politie heeft een man neergeschoten bij een woning aan de Paulus Buyslaan in het Brabantse Bergen op Zoom. Dat laat een politiewoordvoerder weten. Volgens de hulpdienste zou de verdachte hebben gedreigd met messen.

De neergeschoten man wordt behandeld door ambulancepersoneel.

Onderzoek

Agenten kwamen ter plekke omdat een melding was binnengekomen over een mogelijke ruzie in de relationele sfeer. De zaak wordt nu verder onderzocht door de Rijksrecherche. Dat is gebruikelijk als een agent geschoten heeft. Tot die tijd worden er geen verdere details over het incident naar buiten gebracht.