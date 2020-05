Politie schakelt hulp burgers in: wie is de man die levenloos werd gevonden op de Meinweg?

De politie doet onderzoek naar de identiteit van een dode man die op 3 mei levenloos werd aangetroffen in het natuurgebied de Meinweg. Door een aanvullend signalement vrij te geven en de hulp van het publiek in te schakelen, hoopt de politie snel duidelijkheid te krijgen over de identiteit van de man.

Daarnaast hangen er politieposters bij de toegangswegen van de Nationaal Park de Meinweg. Deze worden, met het oog op Duitse recreanten, ook in het Duits opgehangen.

Hoe de man om het leven is gekomen, is niet duidelijk. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf.

Signalement

De politie schat de man tussen de 40 en 60 jaar oud. Hij droeg om zijn linkerhand een (trouw)ring. De man droeg een lichtbeige ribbroek met een zwarte riem. Daarop droeg hij een korte, donkere, blauwe jas. Hij had grijze sokken aan en droeg blauwgrijze instapsneakers in maat 46 met een witte rand op de zijkant en een zwarte zool.

Als u denkt het signaal te herkennen, kunt u contact opnemen met de politie via politie via 0900 – 88 44.