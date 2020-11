Hoe sneller de politie DNA-sporen kan onderzoeken na een misdrijf, hoe sneller een dader kan worden opgepakt. Om eerder een DNA-match te krijgen, zijn de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deze maand een proef gestart met een mobiel forensisch lab.

Waar het normaal weken duurt voordat een DNA-spoor door het NFI kan worden geanalyseerd, zijn de resultaten van het onderzoek met behulp van het rijdend lab al binnen een paar uur binnen.

Hoe werkt het?

Op het moment dat een ernstig misdrijf is gepleegd, zoals een overval of een ernstig geweldsdelict, rijdt het lab naar de plaats van het misdrijf. Woordvoerder van de politie Robbert Salome legt uit dat er dan vervolgens DNA-sporen worden afgenomen van bijvoorbeeld peuken of bloed.

“Dat DNA wordt dan in de bus verwerkt. Je DNA-profiel wordt in beeld gebracht in een apparaat. Dat sturen we digitaal door naar het NFI, waar het profiel wordt vergeleken met profielen in de DNA-databank”, aldus Salome.

Tijdwinst

Normaal wordt het DNA-materiaal naar een politiebureau gebracht, opgeslagen en uiteindelijk samen met sporen uit andere zaken naar het NFI gebracht. Dankzij het mobiele lab is de uitslag binnen een paar uur al duidelijk en kan er sneller een eventuele dader worden opgepakt.

Die snelheid is volgens de politie enorm van belang. Rechercheurs op een zaak weten zo eerder in welke hoek ze moeten zoeken. “De tijdwinst die deze manier van werken oplevert, vereist snel schakelen. Om de beoogde resultaten te kunnen behalen, is de afspraak dat ook zij versneld reageren”, aldus projectleider Rob van der Veer.

‘Positieve resultaten’

De bus wordt gebruikt in de regio’s Amsterdam en Utrecht en is tot nu toe twee keer ingezet. Het rijdend lab is er al langer, maar mocht alleen worden ingezet bij terroristische aanslagen. Door een wetswijziging is het nu ook mogelijk om DNA-onderzoek te doen op locatie.

Naast het mobiele lab, staat in Limburg een ‘DNA-straat’ waarbij het laboratorium op het politiebureau gevestigd is. Woordvoerder Salome: “Zo kijken we: wat heeft meerwaarde? Met een bus naar het plaats delict, of die DNA-straat zoals die in Limburg?”

Tot nu toe zijn de eerste resultaten positief, laat Salome weten. “Het was prettig om heel snel te worden geholpen in het onderzoek.” Wanneer de bus op vijftig zaken is ingezet, is de proef klaar en wordt bekeken of de bus in de toekomst vaker kan worden gebruikt.

