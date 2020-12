Politieagent springt in sloot om trouwjurk aanstaande bruid te redden

Een politieagent heeft de bruiloft van een aanstaande bruid gered. Even leek het erop alsof de trouwceremonie van de vrouw in het water zou vallen, omdat ze met haar auto in de sloot was gekomen. Tot overmaat van ramp lagen haar trouwjurk en sieraden nog in de auto.

De bruid was door storm Bella met haar in de sloot langs de N217 bij Heinenoord terechtgekomen. Ze raakte niet gewond tijdens het ongeval. Nadat de politieagent de vrouw had opgevangen, hoorde hij dat haar ongebruikte trouwjurk en de nodige sieraden nog in het voertuig lagen.

Water in de auto

Daarop besloot de agent zelf een nat pak te halen, om de bruiloft van de dame te redden. “Hij twijfelde dan ook geen moment,” schrijft de politie Hoeksche Waard op Facebook. “De sieraden viste hij op uit het water in de auto, de jurk kon hij droog en onbeschadigd aan de bestuurster overhandigen.”

De politie besluit: “Zo kan de bruiloft toch nog doorgaan. Gefeliciteerd alvast!”

Foto: Politie Hoeksche Waard