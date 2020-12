Kerstmis ligt inmiddels weer achter ons en na vanavond nemen we ook afscheid van 2020. De komende dagen zullen aardig wat mensen hun kerstboom weer uit huis halen. Maar hoe zorg je ervoor dat er niet al teveel naalden achterblijven? De politie in Maastricht probeert mee te denken en komt met een voorbeeld van hoe het in ieder geval NIET moet.

De politie in Maastricht heeft via een bericht op social media mensen ‘gewaarschuwd’ om op te passen over hoe je je afgedankte kerstboom verpakt. Als je de boom verpakt in meerdere vuilniszakken lijkt het wel iets weg te hebben van een lijk. Dat moeten je natuurlijk niet willen.

‘Grapje, moet kunnen’

”Beste mensen we snappen dat jullie geen dennennaalden in jullie woning willen, maar als jullie zo met de kerstboom naar buiten lopen en deze zo achter in je kofferbak gooit om naar de milieustraat te brengen moet je niet raar opkijken als de hele straat blauw staat”, laat de politie weten.

Het gaat natuurlijk om een geintje laten de dienders in Maastricht weten. Maar voor de zekerheid heeft de politie nog wel een tip: ‘vervoer je kerstboom niet op deze wijze’.