Politie nog op zoek naar drie relschoppers Kanaleneiland

De politie in Utrecht is nog op zoek naar drie jongens voor hun aandeel in de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland op 14 augustus. De politie meldt dinsdagavond dat de identiteit van nog eens twee van de verdachten bekend is.

Op 14 augustus zorgde een groep van 250 tot 300 jongeren voor onrust in Kanaleneiland. Die avond was de opmaat tot meer rellen in andere wijken van de stad. Op verschillende avonden ging het mis in onder meer Overvecht en Zuilen.

In opsporingsprogramma’s toonde de politie de verdachten. De politie is nu nog op zoek naar drie jongens. Als zij zich niet melden zullen zij binnenkort herkenbaar in de opsporingsprogramma’s worden getoond, zo meldt de politie dinsdagavond.

