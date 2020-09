Politie neemt wapens in beslag op bosperceel in Zwolle

De politie heeft dinsdagavond op een bosperceel aan de Schellerdijk in Zwolle wapens gevonden. Het perceel is afgezet en wordt sinds de vondst continu bewaakt. De gevonden wapens zijn in beslag genomen.

Wat voor wapens er precies zijn gevonden, is niet duidelijk. Maar de politie haalt alles uit de kast. Naast dat het perceel continu wordt bewaakt door zwaar bewapende agenten, is ook defensie bij het politieonderzoek betrokken. Ook wordt met een drone over het perceel gevlogen.

De gevonden wapens worden onderzocht op sporen. De politie hoopt met het onderzoek meer te weten te komen over om wat voor wapens het gaat en van wie ze zijn.

Beeld: SPS Media