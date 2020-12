Politie neemt 500 kilo zwaar vuurwerk in beslag bij doe-het-zelver in Vught

Nu het kopen van vuurwerk door het verbod geen optie meer is, slaan sommige mensen dan maar zelf aan het knutselen, met mogelijk levensgevaarlijke gevolgen.

De politie vond in een schuurtje aan de Jagersweg en in een woning aan de Hageland in Vucht maar liefst 500 kilo zwaar vuurwerk. De 46-jarige bewoner van de woning is aangehouden op verdenking van het fabriceren van het vuurwerk, meldt de politie.

Lees ook: Vuurwerkhandels mogen ook licht vuurwerk niet verkopen

Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op een veilige plaats tot ontploffing gebracht. Daarmee is een mogelijke ramp voorkomen, aldus de politie. “Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag zijn risicovol. Je zult maar naast iemand wonen die honderden kilo’s in huis heeft opgeslagen.”

Beeld: Politie.nl