Politie krijgt 27 tips binnen over ontsnapte tbs'er Henk E.

De politie heeft 27 tips binnengekregen in de zaak van de ontsnapte tbs’er Henk E. Hij wist begin juli de benen te nemen terwijl hij in zijn resocialisatietraject zat. Sinsdien is de man op meerdere plaatsen gezien. De tips kwamen binnen na de uitzending van het programma Opsporing Verzocht dinsdagavond.

Update 26 augustus 2020: Tbs’er Henk E. is inmiddels opgepakt

De 61-jarige Henk E. werd in 1998 tot zes jaar cel en tbs veroordeeld wegens meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam.

Ontsnapt tijdens verlof

De tbs’er keerde begin juli niet terug van zijn verlof. Op 4 juli werd Henk E. in Zoutelande (Zeeland) gezien door een toerist toen hij bij een vakantiewoning wilde inbreken. De toerist waarschuwde de politie, maar de man wist te ontsnappen. Sindsdien is een speciaal team van de politie, FastNL, naar hem op zoek.

Dinsdagavond werd een melding via Burgernet verspreid, nadat Henk E. mogelijk fietsend was gezien in het Belgische deel van het Brabantse grensdorp Putte.

Gewapende overval

Een politiewoordvoerder zei dinsdagavond in Opsporing Verzocht dat de politie Henk E. ervan verdenkt achter een gewapende overval op een supermarkt in Den Helder van maandagavond te zitten. De politie vermoedt dat de gezochte tbs’er de afgelopen periode langere tijd in Zeeland heeft doorgebracht.

Afgelopen zaterdag was hij waarschijnlijk op Texel. De overval in Den Helder vond twee dagen later rond 20.00 uur plaats op een Aldi aan de Vrede en Vrijheid. Bij binnenkomst bedreigde hij een medewerker en wist zich met nog onbekende buit uit de voeten te maken. De politie zocht in de buurt onder meer met een helikopter naar de overvaller, maar dat leverde geen aanhouding op.

ANP