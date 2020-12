De politie heeft dinsdagochtend in de wijk Hoge Vucht in Breda een 22-jarige man aangehouden op verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting.

De man kwam in het vizier wegens onderzoek naar een vermist minderjarig meisje.

Vermissing

Het meisje werd in juni 2020 als vermist opgegeven en er waren zorgen over haar welzijn. Dit omdat er signalen waren dat het kind mogelijk in de prostitutie werkzaam was. Vervolgens werd door het Team Mensenhandel een onderzoek gestart, met de aanhouding van de man als gevolg. Mogelijk is zijn aanhouding het tipje van de ijsberg: meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.