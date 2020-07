De politie is vrijdagochtend vroeg met veel agenten in Den Haag met het oog op een mogelijk protest van boeren. Grote vrachtwagens hebben de weg naar de toegangsweg van het Binnenhof versperd. Ze zijn neergezet bij de grote kruising, ingeklemd tussen de gebouwen van het ministerie van Financiën en de Hoge Raad. Er zijn nog geen tractoren met boeren te zien.

Ook op de snelwegen is het vrijdagochtend rustig. Een woordvoerder van de ANWB laat weten ook nergens tractoren te zien rijden op de snelwegen.

Den Haag is serieus belegerd. Defensie staat in de binnenstad opgesteld met een flink aantal voertuigen. Met containers worden wegen afgezet. Ik hoor van een agent dat er zeker 24 grote Defensiewagens zijn ingezet. Dat komt niet vawk voor #boerenprotest @HartvNL pic.twitter.com/f8FD0l41Ks — Léon Mastik (@LeonHvNL) July 2, 2020

Veevoermaatregel

Boeren meldden zich donderdagavond bij het parlementsgebouw met toeterende tractoren om zich te verzetten tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. Ondanks het protest zette minister Schouten van Landbouw het plan wel door.

Defensie stuurde donderdagavond op verzoek van de gemeente Den Haag al 25 vrachtwagens met ongeveer zestig militairen om de binnenstad af te zetten.

Noodbevel

De politie in de hofstad heeft via Twitter ontkend dat er een noodbevel van kracht is in de stad. “Op sociale media circuleren berichten dat er op dit moment in Den Haag sprake is van een noodbevel. Dat is onjuist. Wij staan in contact met de organisatie van het boerenprotest”, schrijft de politie op Twitter.

Op sociale media circuleren berichten dat er op dit moment in #DenHaag sprake is van een noodbevel dat is onjuist. Wij staan in contact met de organisatie #Boerenprotest — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) July 2, 2020

In het centrum van Den Haag zijn meer dan twintig legervrachtwagens op strategische plaatsen ingezet om deze af te schermen van mogelijke actievoerders. Naast de boeren zijn ook kermisexploitanten met vrachtwagens naar de stad gekomen om er vrijdag de demonstreren.

Demonstrerende boeren die een groot deel van donderdagavond met tractoren bij het Binnenhof in Den Haag aanwezig waren, zijn aan het begin van de nacht vertrokken. Onduidelijk is nog of ze naar huis zijn gegaan of naar een andere plek in de stad. De acties verliepen in een gemoedelijke sfeer en zonder incidenten.