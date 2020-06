Politie en OM zien geen georganiseerd verband bij zendmastbranden

Politie en justitie hebben geen verband kunnen vinden tussen de vele zendmastbranden van de afgelopen weken. Ook is er geen georganiseerd crimineel verband tussen de verdachten aangetroffen, meldt het Openbaar Ministerie na uitgebreid onderzoek van de landelijke recherche van de politie.

De afgelopen weken heeft brand gewoed in 29 zendmasten door het hele land. De politie heeft vastgesteld dat de branden zijn aangestoken. Tot nu toe zijn zes verdachten aangehouden. De branden leidden tot overlast en schade. In enkele gevallen waren hulpdiensten tijdelijk onbereikbaar.

De politie en het OM hebben diverse scenario’s onderzocht, waaronder het scenario dat sprake zou zijn van een georganiseerd samenwerkingsverband tussen verdachten. Daar blijkt volgens de politie geen sprake van. Nu er geen verband tussen de zendmastbranden is gebleken, handelen de lokale en regionale politiekorpsen de onderzoeken verder af.

Over motieven van verdachten doet het OM geen mededelingen, zo lang de onderzoeken nog lopen. Op 10 april werden vier verdachten aangehouden. Het gaat om verdachten uit Groningen, Swifterbant en Dronten die in hun regio’s branden stichtten in zendmasten.

De vijfde aangehouden verdachte komt uit Veldhoven. Hij wordt verdacht van het stichten van twee zendmastbranden in zijn woonplaats. Een man uit Beringe is als zesde aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in Maasbree. In alle gevallen wordt onderzocht of verdachten betrokken waren bij meer branden in zendmasten.