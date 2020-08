Politie en familie maakt zich grote zorgen om vermiste Kim (20)

De politie is dringend op zoek naar een vermiste jongen uit Rotterdam. Hij heet Kim, is twintig jaar en is vertrokken vanaf Heijplaat, een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Charlois.

Zijn familie maakt zich ernstige zorgen om hem. Kim droeg op het moment dat hij verdween een blauw-wit shirt met stippen, een korte grijze broek en blauwe gympen. Hij is blank en heeft blond haar tot op zijn schouders.