'Ook huizen dochters drugsbaron Piet S. binnengevallen in groot drugsonderzoek'

Bij de grote internationale politieactie tegen een criminele drugsbende zijn ook de huizen van de dochters van Piet S. doorzocht, zo bevestigen buren aan Hart van Nederland. Piet S. geldt volgens kenners als één van de grootste drugshandelaren van Nederland. Bij de actie zijn verschillende auto’s en een snorfiets ingenomen.

De invallen zijn voor veel buurtbewoners in Den Haag niet verbazend. Aan het Karperdaal is het de tweede keer in enkele jaren dat bij een van de dochters is binnengevallen. Buren zagen dat er bij de dochter vaker ‘geniepige dingen’ werden gedaan. Bij een tweede dochter van S. aan de Hildebrandstraat werd ook een inval gedaan en werden meerdere auto’s in beslag genomen.

‘Vriendelijke mensen’

Voor andere buren komen de acties wel als een verrassing. De dochters en hun gezinnen staan bij hen bekend als vriendelijke mensen. “Ik heb er geen woorden voor”, zegt een buurvrouw. “Haar kinderen zitten bij mij op school, het is een normaal gezin.”

“Het zijn uiterst vriendelijke mensen, altijd vriendelijk groetend”, vertelt een andere buurvrouw. “Het is schrikken”, voegt haar man toe. “Je woont hier met gepensioneerde mensen, hardwerkende mensen. Je verwacht het niet in deze buurt.”

Piet S. is een van de grootste drugshandelaren van Nederland, melden verschillende kenners. Hij geldt al jaren als een van de kopstukken uit de onderwereld en werd hij in verband gebracht met grote drugshandel en onderwereldmoorden.

Invallen

Bij de internationale actie vannacht werden in totaal achttien mensen aangehouden. Op tientallen locaties werden invallen gedaan, in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Bijna duizend politiemensen in verschillende landen zijn woensdag ingezet voor de actie.

Bij de invallen zijn verdovende middelen, vuurwapens en contant geld aangetroffen. Ook is beslag gelegd op tientallen auto’s. Het rechercheteam heeft in dit onderzoek ook gebruikgemaakt van informatie die werd verkregen via EncroChat, de versleutelde-berichtenservice die enkele maanden geleden door de Nederlandse politie werd gekraakt. EncroChat was volop in gebruik bij criminelen.