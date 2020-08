Politie blundert in kinderpornozaak: verdachte krijgt harde schijf vol materiaal terug

De politie heeft een harde schijf met kinderporno teruggegeven aan een verdachte uit Roermond. Deze man was eerder voor de rechtbank verschenen voor het bezit en vervaardigen van kinderporno. Tijdens het onderzoek nam de politie de foto’s in beslag. Volgens de politie kreeg de verdachte “per ongeluk de harde schijf met het gevoelige materiaal terug”.

Een woordvoerster van de politie bevestigde maandag berichtgeving hierover op 1Limburg. “Wij zijn hier zelf enorm van geschrokken want dit had nooit mogen gebeuren”, aldus de politie in een verklaring. “Normaal gesproken worden gegevensdragers die kinderpornografisch of ander strafbaar materiaal bevatten nooit teruggegeven aan de eigenaar.”

Opnieuw in beslag genomen

De harde schijf is inmiddels opnieuw in beslag genomen. “We gaan uit van een menselijke fout en onderzoeken op dit moment hoe een en ander heeft kunnen gebeuren. Alle gegevensdragers worden nogmaals bekeken”, aldus de politie. Aan 1Limburg laat de politie weten: “Wij zijn hier zelf enorm van geschrokken, want dit had nooit mogen gebeuren.”

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels de nodige stappen genomen, laat een woordvoerster van het OM weten. “Denk hierbij aan het informeren van het slachtoffer en het uitleg geven aan de rechtbank.”

Jarenlang misbruik van stiefdochter

De 50-jarige Roermondenaar Leo P. zou zijn minderjarige stiefdochter jarenlang hebben misbruikt. De politie vond volgens de omroep op een harde schijf seksueel getinte foto’s van zijn stiefdochter. Later in het onderzoek kreeg de man de harde schijf weer terug.

Aanvankelijk ontkende justitie de teruggave, maar politie en justitie komen daar nu op terug.