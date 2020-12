Politie bezorgd over 'geldezels' in Bollenstreek, scholen waarschuwen ouders

Twee middelbare scholen in Hillegom en Lisse hebben onlangs een brief naar ouders gestuurd om te waarschuwen voor mogelijk criminele activiteiten van hun kinderen. Bij de lokale politie zijn meerdere meldingen binnengekomen over zogenaamde geldezels op de scholen, jongeren die hun rekening beschikbaar stellen aan criminelen om geld weg te sluizen.

De politie heeft ruim een handvol meldingen binnengekregen over geldezels op de locaties in Lisse en Hillegom van het Fioretti College. Op advies van de politie hebben alle leerlingen een brief thuis gekregen. Daarin roep de school ouders op om in gesprek te gaan met hun kinderen. Het is hartstikke strafbaar om via je rekening geld te laten wegsluizen.

‘Ik ben niet dom!’

Twee leerlingen van het Fioretti College zijn via social media benaderd met de vraag of ze “snel veel geld wilden verdienen”, vertellen ze aan Hart van Nederland. Zíj trapten er niet in. Een van de twee ging er even verder op in, maar kwam al snel tot de conclusie dat het voorstel van geen kanten deugde. “Dan hoor je wel dat het te mooi is om waar te zijn.” Zijn medeleerling had meteen door dat het niet aan de haak was. “Ik zei: nee, ik ben niet dom!”

Rob de Kleijn, directeur van het Fioretti College vindt de handelswijze van dergelijke criminelen “walgelijk”. “Om op die manier misbruik te maken van een kwetsbare groep als jongeren,” De Kleijn heeft er geen goed woord voor over.

Strafbaar

Het gebruik van geldezels is niet alleen in Nederland een probleem. Bij een politieactie in 26 landen werden ruim 4000 geldezels geïdentificeerd. Jongeren gaan vaak overstag voor de criminelen, omdat ze er snel en gemakkelijk geld mee kunnen verdienen. Ze krijgen voor het beschikbaar stellen van hun rekening een vergoeding. “Met alle gevolgen van dien,” zegt Caroline Sander, teamleider bij de Electronic Crimes Task Force (ECTF) van de Landelijke Eenheid. “De pakkans is groot. Niet de criminelen draaien op voor de schade, maar de jongeren, die bovendien strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.”

Foute boel

Het in gesprek gaan van ouders met hun kinderen wordt dan ook als erg belangrijk gezien. “Praat er met uw kinderen over: krijgen ze een aanbod om snel geld te verdienen? Dat is foute boel. Altijd,” aldus politie-expert Sander. Op de vestigingen van het Fioretti College in de bollenstreek is er naast de brief naar de ouders ook extra aandacht in mentorlessen over de mogelijke gevolgen voor leerlingen.