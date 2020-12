Duizenden euro's aan zeldzame Pokémon-kaarten gestolen in woning

Bij een woningoverval woensdagmiddag in Kampen zijn er tientallen zeldzame Pokémon-kaarten gestolen. De kaarten zouden een waarde vertegenwoordigen van duizenden euro’s.

Het incident vond rond rond 15.30 uur in de middag plaats aan de Kronkelwilg in Kampen schrijft RTV Oost. Het is nog niet bekend of de dader(s) in beeld zijn.

Onderzoek

De politie voert nog onderzoek uit naar de toedracht van de woningoverval.

