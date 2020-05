Poes Jelle aangereden en sleept zichzelf terug naar huis: 'Mijn hart brak toen ik haar zag liggen'

Het is de schrik van elke katteneigenaar, je eigen kat zwaargewond of verminkt terugvinden nadat die al een tijdje niet meer is thuisgekomen. Het overkwam Nienke uit de Utrechtse wijk Overvecht. Poes Jelle (1) werd aangereden en wist zichzelf zwaargewond naar huis te slepen. ”Mijn hart brak toen ik haar zag liggen.”

Zaterdagavond zit Nienke met een vriendin te borrelen als ze naar de voordeur loopt om te kijken waar Jelle toch blijft. ”Normaal komt ze om de paar kwartier naar binnen om ‘hallo’ te zeggen”, vertelt Nienke. ”Maar zaterdag was ze ruim anderhalf uur weg. Dus begon ik me ongerust te maken.” De katten van Nienke kunnen altijd vrij naar buiten. ”Ook al wonen mijn vriend en ik in een wijk waar vaak te hard wordt gereden, vinden wij het belangrijk dat ze wel naar buiten kunnen”.

Merg en been

Als ze de voordeur opent om te kijken of ze haar harige vriend buiten ergens ziet lopen hoort ze plots een huilend kattengeluid bij de deurpost. ”Het ging door merg en been”, verzucht Nienke. Het was Jelle, maar ze zag direct dat er iets goed mis was met haar. Toen de voordeur openging probeerde de poes zichzelf naar binnen te slepen, maar dat ging niet helemaal. ”Op zo’n moment raak je redelijk in paniek, kan ik je vertellen”, zegt Nienke.

Om een veilig plekje te zoeken probeerde de poes nog de trap op te klimmen. Maar dat lukt maar half. Nienke wist poes met een kleedje vast te pakken. ”Je wilt haar geen verdere schade toebrengen, dus we hebben geprobeerd om haar zo rustig mogelijk op te pakken”, legt Nienke verder uit. ”Toen heb ik de telefoon gepakt om de dierenarts te bellen.”

Mojito’s

Tijdens het telefoongesprek met de dierenarts beseft Nienke zich dat ze niet meer zelf kan rijden. ”Ik en mijn vriendin hadden inmiddels al een paar mojito’s op,” bekent ze. ”Zelf rijden was dus geen optie.”

Haar vriend is op dat moment niet aanwezig, hij is op dat moment bij een vriend, die aan de andere kant van Utrecht woont. Als zij hem belt staat hij echter binnen no-time op de stoep met diezelfde vriend: ”Die vriend had nog niet gedronken. Hij heeft ons snel naar de spoedkliniek gebracht.

Aangereden

Jelle wordt gelijk onderzocht en geholpen. Tijdens het wachten schieten de gedachten door het hoofd van Nienke. ”Je hoort wel vaker dat katten aangereden worden, maar je beseft pas hoe naar het is als het je eigen kat overkomt”, bekent ze. De dierenarts heeft vervelend nieuws: Het lijkt erop dat Jelle is aangereden.

Jelle moet een nachtje blijven om te kijken wat er is gebroken en of er inwendige bloedingen zijn, ook wordt er gekeken of ze nog zelfstandig kan plassen. ”Inmiddels was ik al rustiger geworden, maar aan de andere kant zag ik al de ene rekening na de andere rekening mijn kant opkomen.

Goed en slecht nieuws

De dierenarts zou die nacht bellen als de poes niet meer te redden zou zijn. Die nacht doet Nienke geen oog dicht. ”Ik was zo bang dat de telefoon over zou gaan, en dat de dierenarts zou vertellen dat ze het niet zou gaan halen. Vreselijk.”

Gelukkig belt hij die nacht niet. Wel wordt Nienke de volgende dag gebeld: Goed nieuws: ze heeft geen inwendige bloedingen, de longen werken nog goed en ze kan nog zelfstandig plassen. Slechte nieuws: Jelle heeft meerdere complexe botbreuken opgelopen bij de aanrijding. ”Zo is haar linkerbekken verbrijzeld en losgekomen van haar ruggenwervel”, somt de geschrokken eigenaresse op.

Flinke smak geld

Ook gaat het een flinke smak geld kosten om Jelle er weer helemaal bovenop te laten komen. ”In totaal gaat het om ten minste 4500 euro”, laat Nienke weten. ”De schrik van het hele gebeuren is al groot en dan krijg je daarna ook nog de financiële klap, het was wel even slikken toen we de rekening kregen. Maar onze Jelle is het meer dan waard. Ze is pas een jaar oud en heeft nog een heel leven voor zich”, vertelt Nienke.

Maandag ging de poes onder het mes en het vooruitzicht ziet er positief uit: Ze zal hoogst waarschijnlijk helemaal herstellen. Wel gaat dat herstel zes tot acht weken duren.

Om de financiële pijn enigszins te verzachten zijn Nienke en haar vriend een crowdfundingsactie gestart om de rekeningen van de dierenarts te betalen. ”Inmiddels is er al ruim 1.100 euro opgehaald. Helemaal top, we zijn er nog niet maar elke euro is mooi meegenomen. Mocht er plots meer geld binnenkomen dan verwacht dan wordt het overige geld overgemaakt naar de Dierenbescherming.

Ik hoop dat ze van de zomer weer haar favoriete hobby kan uitoefenen”, gniffelt Nienke. ”Ze is namelijk dol op vliegjes vangen”.