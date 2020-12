Plopsa Coevorden's Maya de Bij en Wickie de Viking in 'quarantaine'

Twee enorme beelden van kinderhelden Maya de Bij en Wickie de Viking, die normaal gesproken in pretpark Plopsa Indoor Coevorden prijken, zijn sinds woensdag spoorloos verdwenen. Ze lieten wel een briefje achter waarop staat: “Ik ben even in quarantaine”.

Omdat dus onbekend is wáár Maya en Wickie in quarantaine zitten, wil het park graag weten waar het bronzen duo is gebleven.

Stunt

Attractieparkensite Looopings.nl heeft wel enig idee wat er met Maya en Wickie is gebeurd. Rond de jaarwisseling verdwijnen in Noord-Holland wel vaker “opvallende objecten” en gaat het waarschijnlijk om een stunt van een oudejaarsvereniging. “Doorgaans duiken de gestolen spullen enkele dagen later weer op, in goede conditie.”

Plopsa Coevorden is wegens coronamaatregelen sinds 15 december dicht, het park hoopt op 20 januari weer open te kunnen gaan. Hopelijk zijn ook Maya en Vickie tegen die tijd weer van de partij.