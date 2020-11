Plofkraak op geldautomaat in Hilversum, forse schade aan winkelcentrum

Twee of drie daders hebben in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gepleegd op een geldautomaat in het Hilversumse winkelcentrum Kerkelanden.

De verdachten sloegen rond 02.30 uur toe bij de SNS Bank aan de Kapittelweg. Een omwonende hoorde twee enorme klappen, secondes achter elkaar. Bij de eerste klap was er een felle lichtflits. De daders gingen er kort daarna vandoor per scooter.

Recherche doet onderzoek

De schade aan het winkelcentrum is fors, ook bij buurman Schoonenberg opticiens. De recherche is begonnen met een onderzoek. Het is nog niet duidelijk of er buit is gemaakt.

Beeld: Caspar Huurdeman