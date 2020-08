Sandra deed vorige week een ‘dringende’ oproep: wie-o-wie kan haar pleegvader Bart (67) aan zijn geliefde Buisman Wiener Melange helpen? Het bleek bepaald niet aan dovemansoren gericht.

“Ik hoopte dat we Bart de winter door konden helpen met een paar blikken, maar hij komt nu de komende twéé winters wel door”, lacht Sandra, want binnenkort heeft Bart meer dan tachtig blikken met zijn lievelingsdrank in huis staan.

Buisman haalde hun Wiener Melange uit het assortiment. Tot groot verdriet van Bart, die het al zeker 35 jaar elke dag drinkt. Sandra belde stad en land af en scoorde zo nog zes blikken, maar daarna leek de koffie toch echt op. Haar 67-jarige pleegvader staat sindsdien op een rantsoen van één kopje, want alle andere Wiener Melanges vindt hij niet te drinken. Afzien geblazen dus.

Maar dankzij oplettende lezers van Hart van Nederland kan Bart weer lekker vooruit. “Een medewerker van Jumbo Foodmarkt in Veghel zag er twee in het magazijn staan”, aldus Sandra. Op zoiets hoopte ze ook, vertelt ze. “In de winkels zijn ze niet meer te vinden maar misschien staan ze nog ergens in een magazijn.”

De bussen werden gratis opgestuurd door de Brabantse supermarkt, plus een lekker pak koekjes om in de Wiener Melange te dopen. “Zo attent!”

Gouden tip

Een klant van de Coop in het Flevolandse Zeewolde had Sandra’s oproep gezien en gaf haar contactgegevens aan de filiaalmanager. Wat er daarna gebeurde, kan Sandra nog nauwelijks geloven. De manager mailde Sandra met de vraag hoeveel ze er zou willen hebben.

“Dus ik netjes: doe maar alles, want er is immers toch niets meer te vinden, dácht ik.” Helemaal goed, antwoordde de manager: dan stuur ik u er tachtig toe. “Ja, echt waar, táchtig, voor slechts de inkoopprijs!”, aldus een dolgelukkige Sandra.

“Wij zijn zo blij hiermee, niet te geloven”, vervolgt ze. “Coop Verduijn stuurt ze zelfs met de post op omdat ik nu door zwangerschap niet in de mogelijkheid ben om ze op te halen. Dank u, dank u, dank u!”

‘Jij bent gek!’

Bart was tot tranen toe geroerd toen hij van zijn pleegdochter hoorde dat ze meer dan tachtig blikken voor hem gefikst had. “Jij bent gek, zei hij, haha! Hij geloofde het niet, maar inmiddels is het kwartje gevallen”, vertelt Sandra. “Nu kan hij wel éven vooruit.”

Bart is dolenthousiast. “Normaal gesproken joeg hij er een blik per week doorheen maar door de schaarste mocht hij maar één kopje per dag. Nu komt hij in elk geval de komende tachtig weken wel door!”

Sandra en Bart zijn alle mensen die hebben meegedacht en hen aan al die blikken hebben geholpen, zeer dankbaar. “Bart heeft zijn koffie en is veel vrolijker nu”, grapt Sandra. “Ik bedoel, het was ook een béétje eigenbelang.”