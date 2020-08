Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties als ze het coronavirus oplopen. Bovendien hebben ze een grotere kans om te overlijden als ze het virus krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van verschillende Nederlandse ziekenhuizen, dat onder andere door de Nierstichting wordt gefinancierd.

Marcel Persad uit Almere is dan ook blij dat hij redelijk ongeschonden uit de strijd is gekomen. Hij is nierpatiënt en stond dit voorjaar op de lijst voor een transplantatie. Hij zou de nier krijgen van zijn zus. Maar COVID-19 dacht daar anders over. Vermoedelijk in de supermarkt is hij besmet geraakt met het virus. Vervolgens heeft hij daardoor uiteindelijk een week op de intensive care gelegen.

Transplantatie

De 50-jarige Marcel is geboren met een nieraandoening. In 2007 kreeg hij zijn eerste niertransplantatie, toen ontving hij de nier van zijn moeder. Door een virusinfectie werd die nier uiteindelijk weer afgestoten. Eind maart van dit jaar stond er een nieuwe transplantatie gepland. Die is helaas voorlopig uitgesteld.

Nadat zijn eerste nier werd afgestoten moest hij dialyseren. Vier dagen per week, drie uur per keer in het ziekenhuis van Almere. Al die tijd probeerde hij zijn conditie op peil te houden met voldoende lichaamsbeweging. Fietsen, veel lopen en een uurtje per week tennissen. “Los van de nierproblemen is mijn fysieke gestel dus best goed”, zegt Marcel.

Geluk

Het is niet duidelijk of zijn fysieke gesteldheid een rol heeft gespeeld bij het overleven van het coronavirus. “Ik heb gewoon heel veel geluk gehad”, aldus Marcel tegen Hart van Nederland. “Dat zei de intensivist die mij behandelde ook. Daar was ik ook wel even stil van.”

Marcel vindt het goed dat er meer onderzoek komt naar de effecten van corona bij nierpatiënten. Hij is niet verbaasd over de eerste bevindingen dat het coronavirus bij nierpatiënten de kans op complicaties verhoogt. “Ik verwachtte dat het vooral zou gebeuren bij patiënten die een transplantatie hebben ondergaan en dus sterk afhankelijk zijn van anti-afstotingsmedicatie. Maar blijkbaar zijn dialysepatiënten net zo vatbaar.”

De Almeerder benadrukt dat nierpatiënten niet sneller het virus krijgen, maar dat het wel gevaarlijker is als ze het eenmaal hebben. “Ik ben echt door het oog van de naald gekropen.”