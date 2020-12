In de Zomertuinlaan in Vleuten was het de bedoeling dat met behulp van een hijskraan een dakkapel op een woning werd geplaatst, maar dat liep anders af.

Nog voordat de dakkapel de lucht inging, zakten de armen van de kraan weg en viel de kraan om, dwars door het dak. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm.

Naastgelegen woningen ontruimd

De politie ontruimde drie naastgelegen woningen omdat onduidelijk is hoe stabiel de situatie is. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. Daarna zullen andere bouwkranen de omgevallen kraan weer rechtzetten.

Beeld: Koen Laureij