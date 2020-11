Piloten akkoord met loonsverlaging, KLM krijgt miljardensteun van kabinet

KLM heeft een deal gesloten met de pilotenvakbond VNV. De piloten gaan alsnog akkoord met loonverlaging tot 2025. Daarmee lijkt KLM gered te zijn van de ondergang. Het bedrijf kan nu een groot steunpakket krijgen van de overheid.

KLM riep de vakbonden vorige week vrijdag bijeen voor een crisisoverleg. De luchtvaartmaatschappij verzocht de bonden akkoord te gaan met een aanvullende clausule waarin ze beloven zich aan de versobering van de arbeidsvoorwaarden te houden voor de volle periode van staatssteun. Daarmee zou het bedrijf zich verzekeren van 3,4 miljard euro aan overheidssteun. De clausule was een harde eis van minister van Financiën Wopke Hoekstra.

Andere bonden waren al akkoord, maar de pilotenbond nog niet. Piloten moeten twintig procent loon inleveren en dat vonden zij niet eerlijk. Als het over een jaar of twee alweer goed zou gaan met de luchtvaartsector, zouden ze alsnog voor minder loon moeten werken.

‘We zien jullie bij het UWV’

Daarop kwam veel kritiek. Vanuit minister Hoekstra, vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit andere KLM-afdelingen. Op sociale media ging een briefje rond dat in een cockpit was opgehangen. Daarop stond: “Namens alle overige KLM’ers en hun gezinnen, bedankt. We zien jullie wel bij het UWV.”

Dinsdagmiddag zijn de piloten alsnog overstag gegaan. Volgens Haagse bronnen heeft inmiddels ook minister Hoekstra zijn akkoord gegeven.