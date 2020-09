Honderdduizenden persoonsgegevens lagen bijna op straat: 'Enorme wake-up call'

De politie heeft met de aanhouding van een 53-jarige man uit Spijkenisse voorkomen dat honderdduizenden persoonsgegevens op straat zijn beland. De verdachte kwam in beeld tijdens een onderzoek van een cybercrimeteam van de Rotterdamse politie.

Een bedrijf uit Utrecht werd het slachtoffer van de man, die in twee gevallen persoonsgegevens misbruikte. Het bedrijf startte daarop een intern onderzoek en deelde haar bevindingen daarna met het cybercrimeteam van de politie. Die wist de verdachte op 28 augustus aan te houden in zijn woning in Spijkenisse. Tijdens zijn aanhouding werden meerdere gegevensdragers in beslag genomen. De man is inmiddels weer op vrij voeten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Hij wordt verdacht van computervredebreuk en het stelen en gebruiken van niet openbare gegevens.

Doordat het bedrijf aangifte deed, kon de politie de verdachte snel inrekenen. Dat heeft het bedrijf een hoop ellende bespaart, legt de politie uit. “Voor het bedrijf was dit naar eigen zeggen en enorme “wake-up call”, zegt een rechercheur van het cybercrimeteam. “We kunnen het belang van een goede digitale beveiliging en het doen van aangifte niet vaak genoeg benadrukken.”