Persoon overleden in Tilburgse flat, politie houdt iemand aan

In een appartement aan de Mozartflat in Tilburg is maandagochtend een persoon overleden. In de woning is iemand aangehouden.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen leefde het slachtoffer nog, maar medische hulp mocht niet meer baten. In de flatwoning was op dat moment nog een ander persoon aanwezig. De politie heeft diegene aangehouden.

Wat er precies is gebeurd in de flat is nog niet duidelijk. Ook is er niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer en de arrestant. Verder is onduidelijk wat de relatie tussen de twee personen is.

Lees ook: Voorbijganger vindt dode man in auto te water in Heerhugowaard

De politie doet onderzoek, onder andere medewerkers van de forensische opsporing zijn aanwezig in de flat.

Beeld: SQ Vision