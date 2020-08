Lichaam aangetroffen in recreatiegebied Wijchen

In recreatiegebied Berendonck in Wijchen is een lichaam aangetroffen. Het is niet bekend hoe het slachtoffer is omgekomen.

De melding van de persoon in het water werd rond 14.30 uur gedaan. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse nadat de persoon onder water verdween.

De politie is ter plaatse voor onderzoek. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend.

Wijchen, politie doet onderzoek bij recreatiegebied de Berendonck waar een lichaam in het water is aangetroffen. Op dit moment is nog niets te melden over de identiteit en oorzaak van overlijden. ^JA — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) August 12, 2020

Beeld: ANP