Premier Mark Rutte houdt vrijdagmiddag weer zijn wekelijkse persconferentie na de extra ingelaste ministerraad over de coronacrisis. Kijk hier live mee naar hoe de minister-president vragen beantwoordt van journalisten.

Voor het eerst is het aantal nieuwe coronagevallen in een etmaal boven de 10.000 uitgekomen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 10.007 positieve tests geregistreerd. Op donderdag meldde het RIVM 9281 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 9283, maar dat aantal is bijgesteld.

De strengere maatregelen die dinsdag 13 oktober werden afgekondigd lijken nog weinig effect te hebben. De nieuwe besmettingen blijven fors oplopen.

Totale lockdown

Hoewel minister Grapperhaus eerder vandaag zei dat het nog te vroeg is om te denken aan een totale lockdown, zijn er veel partijen die hier wel voor pleiten. Hugo de Jonge liet weten dat “alle scenario’s op tafel liggen” en sluit dus nog niets uit.