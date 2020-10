KIJK LIVE: Persconferentie met premier Rutte na ministerraad

Premier Mark Rutte houdt vrijdagmiddag weer zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Kijk hier live mee naar hoe de minister-president vragen beantwoordt van journalisten.

Ook deze week domineerde het coronavirus het nieuws en de politieke agenda. Ongetwijfeld stipt Rutte de laatste besmettingscijfers nog even aan in zijn persconferentie, en verwijst hij naar het persmoment aanstaande dinsdag. Dan horen we of er nieuwe maatregelen aankomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Terreurdaad in Nice

De terreurdaad die donderdag gebeurde in de Franse stad Nice, kan ook onderwerp van gesprek zijn. In het centrum van Nice zijn donderdag zeker drie mensen gedood door een aanval met een mes. Het ziet er volgens de burgemeester van Nice naar uit dat de dader terroristische motieven had. Een van de slachtoffers, een vrouw, zou zijn onthoofd.

