LIVE: Persconferentie Rutte en De Jonge over corona in Nederland

Premier Rutte en minister De Jonge geven dinsdagavond een persconferentie over de stand van zaken rond het coronavirus in Nederland. De verwachting is dat de persconferentie om 19.00 uur begint.

Dinsdag is het bijna zes maanden geleden sinds het coronavirus Nederland in een crisis stortte. De verwachting is dat minister-president Rutte en minister De Jonge tijdens de persconferentie van vandaag terugblikken op het voorbije halfjaar.

Weer naar de disco?

De meeste maatregelen uit het spoorboekje van de overheid zijn inmiddels al versoepeld. Alleen de evenementenbranche, nachtclubs en discotheken wachten nog op witte rook vanuit Den Haag. Mogen ook zij binnenkort hun deuren weer openen?

De laatste geruchten uit Den Haag doen vermoeden dat dat niet het geval is. Het coronavirus is na een relatief rustige periode weer bezig is aan een opmars. De cijfers rond het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden geven weinig reden om regels voor discotheken en nachtclubs te versoepelen.

