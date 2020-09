Dat het kabinet met nieuwe coronamaatregelen komt mag onderhand wel duidelijk zijn, maar de vraag is: hoe streng worden de regels? Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven daar maandagavond meer duidelijkheid over op een ingelaste persconferentie. Kijk hier live mee.

Het coronavirus is de laatste weken bezig met een stevige comeback in Nederland. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de intensive care te liggen en ziekenhuizen zijn weer begonnen met het verspreiden van coronapatiënten.

Landelijke maatregelen op komst?

Inmiddels gelden er in veertien regio’s al strengere coronabeperkingen, waaronder in de Randstad. Eerder op maandag lekte er een lijst uit met landelijke verscherpte maatregelen die het kabinet waarschijnlijk zal aankondigen tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge.

Zo zou onder andere de horeca om 22.00 uur de deuren moeten sluiten en zal er streng gehandhaafd worden op thuiswerken. Ook wordt ontmoedigd om nog naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te reizen. Daarnaast wordt erover nagedacht om geen publiek meer toe te laten bij wedstrijden in het (betaald) voetbal.

Volgens de bronnen in Den Haag staat nog niet vast dat Rutte en De Jonge deze maatregelen precies zo bekend zullen maken. Maar de kans is groot dat dit de aangescherpte maatregelen zijn waar Nederland de komende weken mee te maken krijgt.