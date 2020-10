Premier Mark Rutte houdt vrijdagmiddag weer zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Kijk hier live mee naar hoe de minister-president vragen beantwoordt van journalisten.

Ook afgelopen week stond politiek Den Haag grotendeels in het teken van de coronacrisis. De nieuwe opmars van het virus lijkt nog niet gestuit te zijn. Vrijdag werden 5.983 nieuwe gevallen gemeld, een nieuw dagrecord. Daarmee zijn sinds de corona-uitbraak ongeveer 160.000 besmettingen vastgesteld in Nederland.

De verscherpte coronamaatregelen lijken het oplopende aantal besmettingen vooralsnog nog niet tot een halt te roepen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei donderdag dat rond het weekend of begin volgende week “een trendbreuk” zichtbaar moet zijn, “anders ontkom je er niet aan aanvullende maatregelen te nemen”.

Corona-sneltesten, corona-app en coronawet

Zijn departement had woensdag nog wel hoopvol nieuws: de eerste twee corona-sneltesten die in Nederland onderzocht worden zijn inmiddels goedgekeurd. “Dit zou een gamechanger kunnen zijn”, aldus De Jonge. Het miniserie van Volksgezondheid werkt er nu hard aan om ervoor te zorgen dat sneltesten zo snel mogelijk grootschalig kunnen worden ingezet.

Ondertussen werd de wet die de landelijke inzet van de CoronaMelder-app mogelijk maakt dinsdag goedgekeurd door de Eerste Kamer. De app is hierdoor vanaf zaterdag in heel Nederland te gebruiken. Ook is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de zogenoemde ‘coronawet’ van het kabinet. Volgende week stemt de Kamer over het wetsvoorstel.