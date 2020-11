Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kondigen dinsdagavond zeer waarschijnlijk extra coronamaatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vermoedelijk komt er ook meer duidelijkheid over de horecasluiting.

De persconferentie begint om 19.00 uur en is live te zien op de website van Hart van Nederland en op SBS6. Daar begint de uitzending om 18.58. Het kabinet gaat de teugels verder aantrekken, over de exacte maatregelen geeft het kabinet dinsdagavond duidelijkheid.

Strengere maatregelen

De verwachting is onder meer dat het kabinet de maximale groepsgrootte op straat verder gaat beperken. Nu mogen er vier mensen samenkomen, dat gaat naar twee. Daarnaast zou het kabinet overwegen om musea, bioscopen en theaters tijdelijk te sluiten.

Volgens de NOS moeten ook pretparken en dierentuinen mogelijk de poorten dichthouden. Een plan om ook sportscholen te sluiten zou zijn gesneuveld na overleg met de coalitiepartijen. Die vinden sport een te belangrijke lichamelijke en mentale uitlaatklep voor mensen.

De nieuwe coronamaatregelen kunnen ook impact hebben op je vakantieplannen. Het lijkt er op dat er een negatief reisadvies komt voor de kerstvakantie. Dat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen – en daarmee alle vakanties – in die periode worden afgeraden.

Coronacijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt al een aantal dagen af. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het RIVM 7776 meldingen binnen van positieve coronatests. Op maandag waren dat er 8305. Eind oktober werd nog de grens van 10.000 besmettingen op één dag doorbroken.

De druk op de zorg blijft echter groot, en ook het aantal coronadoden loopt nog op. In de afgelopen week zijn 435 sterfgevallen gemeld. Vorige week meldde het instituut 329 corona-sterfgevallen en de week daarvoor 185. Minister De Jonge noemt de nieuwste cijfers dinsdagmiddag “niet slecht, maar ook niet goed genoeg”.

