Persconferentie coronacrisis: thuis feestje vieren? 6 personen maximaal!

Wederom geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie over de huidige stand van zaken rond corona en de maatregelen daaromtrent. Nieuwe maatregelen komen er niet, maar gezellige feestjes met zijn allen in de privésfeer zijn wat de politiek betreft vanaf nu taboe. Hou het bij zes mensen op je verjaardag/jubileum/borrel, en dat is het maximum.

Als je een feestje wil vieren, huur dan een zaaltje, benadrukt Rutte, want “waar het vooral misgaat is in de privésfeer, achter de voordeur en zalen. Bij buurtborrels en vriendengroepen”. Daar voelt men zich onterecht veilig en wordt er wat afgeknuffeld en gezoend en dus geen anderhalve meter afstand gehouden, en dat is te zien aan de stijgende coronacijfers.

‘Geen lieve koekjes’

In een zaaltje is meer ruimte, met voldoende zitplaatsen en wordt de anderhalvemeterregel door de verhuurder streng in de gaten gehouden. Toch een feestje thuis vieren? Dan dus met maximaal zes personen (kinderen niet meegerekend), geef gasten een vaste zitplaats en check of iedereen klachtenvrij is en feliciteer op afstand. Er zal extra handhaving worden ingezet om erop toe te zien dat mensen zich aan de maatregelen houden. “Het maakt een etentje of verjaardag niet leuker, maar het is niet anders. Dit is geen tijd om lieve koekjes te bakken.”