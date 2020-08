Onderzoek naar effecten van pepperspray in zaak neergestoken agent Drachten

Een 53-jarige man uit Drachten die in maart thuis een agent neerstak, vermoedt dat hij onder invloed was van pepperspray. Dat zei hij dinsdag bij de inleidende pro-formazitting.

Twee agenten kwamen 1 maart af op een melding van huiselijk geweld. Toen wij de woning betraden troffen ze de man op de bank aan. Hij was van plan om zelfmoord plegen en hield een mes bij zijn keel. Een van de agenten wilde dat voorkomen en spoot daarom met pepperspray, stelt het OM.

De verdachte viel vervolgens de agent vervolgens aan en stak hem in zijn rug. “Terwijl die nota bene zijn leven probeerde te redden”, aldus de officier van justitie. Een andere agent schoot de man in zijn been toen ook hij werd aangevallen.

Lees ook: Verdachte steekt agent neer, wordt zelf neergeschoten in Drachten

Pepperspray

“Ik heb absoluut niet iemand bewust verwond”, zei de gedaagde dinsdag. Zijn advocaat verzocht om een onderzoek naar de effecten van pepperspray. De rechtbank ging daarmee akkoord. Ook wordt er in de aanloop naar de zitting in oktober nog een reclasseringsrapport opgesteld als vervolg op een psychologisch onderzoek.

Het verzoek van de verdediging om de voorlopige hechtenis te schorsen, werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie gaat uit van een poging tot doodslag. De rechtbank in Leeuwarden behandelt de zaak op 8 oktober.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis)

ANP

Foto: Noormannen