Peperdure dictatorlimo te koop in Nederland, compleet met minibar

Van buiten ziet deze witte slee er misschien vooral klassiek uit, maar schijn bedriegt. Deze Mercedes-Benz 600 Pullman werd gebouwd in 1975, maar herbergt de modernste snufjes. Van een minibar tot een uitschuifbare flatscreen-tv. Goed nieuws: hij kan van jou zijn. Mits je zakken diep genoeg zijn.

“Er is een beperkt aantal van gemaakt”, vertelt Douwe Leitner van Autoleitner aan Hart van Nederland. Hij biedt het bijzondere luxevoertuig, dat favoriet was bij rocksterren, beroemdheden en dictators, te koop aan. Maar volgens Leitner is deze Mercedes-Benz 600 Pullman zelfs nóg specialer dan het handjevol andere exemplaren dat rondrijdt.

Alle luxe

“Speciaal aan deze auto is dat hij is gemoderniseerd vanbinnen. Het is een klassieke Mercedes, maar heeft van binnen alle luxe.” Veel onderdelen uit de 600 zijn afkomstig van een Maybach, het luxe dochtermerk van Mercedes, vertelt Leitner. Waaraan je moet denken? Een dimbaar panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming én verkoeling, een minibar, camera’s, dat werk.

Volgens Leitner werd de auto in 2007 grondig gerestaureerd. De opbouw duurde in totaal tot 2014 en kostte bijna drie miljoen euro. Zo veel hoef jij er niet voor neer te leggen als je ervoor in de markt bent. Leitner geeft je de sleutels voor een ruime twee miljoen euro. Exclusief BTW.