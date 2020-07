Paul S. vermoordde zijn ex-schoonfamilie en hoort opnieuw of zijn tbs verlengd wordt

Voor Marlies Heuts uit het Limburgse Voerendaal zit er dinsdag niets anders op dan weer te moeten wachten op een uitspraak van de rechter. Iets dat ze, 17 jaar na de moord op haar zus Jose (56), diens man Leo (60) en de kinderen Patrick (34) en Daniela (29), naar eigen zeggen al te vaak heeft moeten doen.

Het was Marlies die op 23 oktober 2003 bij het huis van haar zus aankwam en binnen een verschrikkelijke ontdekking deed. Ze trof daar haar zus en de twee volwassen kinderen dood aan. Haar zwager Leo bleek niet veel later te zijn doodgeschoten in een vlakbij gelegen fitnesscentrum, waar hij samen met S. de leiding over had.

De dader, ex-marinier Paul S., werd een jaar later veroordeeld tot twintig jaar cel plus tbs. Hij kwam tot zijn daad na een financieel conflict met zijn ex Daniela en haar familie. De straf heeft hij inmiddels uitgezeten. Wel is hij nog in tbs-behandeling.

Tbs-behandeling

Dinsdagmiddag buigt de rechter zich voor de zoveelste keer over het verlengen van die tbs-behandeling van Paul S.. De veroordeelde moordenaar van haar familie wil onbegeleid op verlof, terwijl hij nu wel al op begeleid verlof mag.

Marlies: “Hij probeert het al jaren. Dit is al de zesde keer. Het is elke keer weer moeilijk. Als ik naar een zitting ga moet ik daarvoor wel tien keer naar het toilet van de spanning. Maar ik blijf gaan, voor mijn zus en haar gezin. Zij kunnen er zelf namelijk niet meer bij zijn. Ik wil dat hij weet dat ik voor ze op blijf komen.”

‘Vrij komen’

Marlies gaat er vanuit dat S. ook vandaag weer hoort dat zijn tbs wordt verlengd. Al vreest ze de dag dat ze iets anders krijgt te horen. “Eens zal hij vrij komen. Ik weet alleen dat er dan ook een moment gaat komen dat hij de fout in gaat. Hij moet namelijk niet getriggerd worden, dan verliest hij zijn zelfbeheersing. Maar we worden in het leven constant getriggerd, dus dat is een probleem”, aldus de Limburgse. “Zelf weet ik niet hoe ik zou reageren als hij inderdaad goed nieuws te horen krijgt. Ik hoop dat hij nooit vrijkomt. Nu ga ik daar niet van uit. Als het wel gebeurt is mijn strijd gestreden.”

Kan Paul S. niet gewoon echt veranderd zijn, zijn leven te hebben gebeterd? “Hij zou nooit vrij mogen komen”, zegt Marlies resoluut. Dat hij zou kunnen veranderen gelooft ze niet. ”Hij is slim, is een acteur. Hij is een kameleon die een rol speelt en kan ieder moment van de dag een andere kleur aannemen. Ik weet hoe hij echt is. Mijn zus vertelde mij vroeger namelijk alles. Hij weet ook dat ik alles weet.”