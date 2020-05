Patrycja (15) al bijna een maand vermist, mogelijk in 'slechte omgeving'

De 15-jarige Patrycja Skoczylas is al bijna een maand vermist. In de nacht van 24 april is ze vanuit haar woning in Den Haag weggelopen. De politie is met man en macht naar haar op zoek en roept daarbij nu ook de hulp van het publiek in.

Patrycja is van Poolse afkomst en bevindt zich vaak in gezelschap van mensen van Poolse afkomst. De tiener is al vaker weggelopen en werd toen steeds gevonden in Rotterdam.

Het meisje is 1,65 meter groot en heeft donkerbruin haar. Ze heeft donkerbruine ogen. Over de kleding die ze draagt is niets bekend.

‘Slechte omgeving’

Patrycja begeeft zich mogelijk in een omgeving die voor een 15-jarige niet goed is, zo laat de politie weten. Als ze wordt aangetroffen zal de hulpverlening zich over haar ontfermen.

Als je Patrycja herkent of denkt te herkennen kun je contact opnemen met de politie via 0800-6070. Ook mogelijk nuttige informatie over haar verblijfplaats is welkom.