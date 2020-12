Twee mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt doordat een passagiersbus in Weidum van de weg was geraakt en in de sloot terecht was gekomen. Een van hen is ernstig gewond. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

Het ongeval gebeurde aan de Hegedyk in de Friese plaats iets na 20.00 uur. ANP/Redactie Foto: Jaring Rispens