Te schattig! Pasgeboren olifantje uit ARTIS speelt voor het eerst met water

Het pasgeboren Aziatische olifantje Vinh uit dierentuin ARTIS is op ontdekkingstocht. Hij is volgens zijn verzorgers steeds meer aan het experimenteren en nam deze week zelfs een bad.

Op beelden die gemaakt zijn door zijn verzorgers is te zien dat Vinh eerst nog een beetje twijfelend om het badje heen loopt. Maar al snel besluit het olifantje er vol voor te gaan: hij neemt uitgebreid een bad.

Onhandig met badje

Op komische wijze speelt Vinh met het water en het badje. Hij valt er meerdere keren uit en probeert al liggend in het bad te komen. Duidelijk is dat Vinh er veel plezier in heeft. Volgens zijn verzorgers begint Vinh “steeds meer te ontdekken en experimenteren”.

Lees ook: Babyolifantje zet eerste stapjes in buitenverblijf Artis

“In de natuur spelen olifanten veel met water en sproeien ze zichzelf onder met modder voor de huidverzorging. Ook zwemmen ze graag”, aldus de verzorgers.

Vinh

Vinh werd geboren op 4 mei en kwam binnen een minuut ter wereld. Het was de eerste keer in drie jaar tijd dat ARTIS een mannetjesolifantje mocht verwelkomen. Voor de 31-jarige moeder Thong Tai, de matriarch van de kudde Aziatische olifanten, was het haar vijfde kalf.

De kudde Aziatische olifanten in de Amsterdamse dierentuin bestaat nu uit vijf olifanten: moeder Thong Tai, vader Nikolai, twee dochters en nu dus ook een zoon.

Bedreigde diersoort

Aziatische olifanten leven van oorsprong in tropische bossen, zoals in Sri Lanka, India en Zuidoost- Azië. Het huidige aantal Aziatische olifanten in het wild wordt geschat op tussen de 28.000 en 42.000. Ze hebben een bedreigde status. Artis maakt onderdeel uit van het Europese fokprogramma voor Aziatische olifanten.

Bekijk hieronder de beelden van het spelende olifantje Vinh.