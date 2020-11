Pas op als je vanavond nog de weg op gaat: het wordt mistig

Het KNMI waarschuwt voor mist in delen van het land, waarbij het zicht 200 meter of minder is. De mist kan “het verkeer belemmeren”, aldus het meteorologisch instituut. Code geel is van kracht in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

De situatie kan leiden tot gevaarlijke rijomstandigheden. Automobilisten wordt geadviseerd de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Doordat mist plotseling kan optreden, kan die verraderlijk zijn, aldus het KNMI. De komende uren kan de mist zich verder uitbreiden.

De waarschuwing geldt vooralsnog tot middernacht.

ANP