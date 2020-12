Partybussen van Boostbussen voorlopig aan de kant door uit de hand gelopen Vindicat-feestje

Naar aanleiding van het uit de hand gelopen coronafeestje van een aantal Vindicat-studenten heeft het bedrijf Boostbussen besloten zijn partybussen voorlopig aan de kant te zetten. Gister lekte een video uit waarop te zien is dat een groep studenten er wild op los feest, zonder zich aan de coronaregels te houden.

Boostbussen erkent dat er fouten zijn gemaakt. Ze hadden de busreis naar eigen zeggen moeten stoppen toen de studenten geen mondkapjes bleken te dragen. Dit was een voorwaarde om mee te mogen met de busreis.

Lees ook: Vindicat-leden die coronafeestje hielden in feestbus voor een jaar geschorst: ‘Ik ben piswoest!’

‘Fout gegaan’

In een statement op Facebook benadrukt het bedrijf dat het uit de land gelopen feestje van de studenten een uitzondering was. “Ons wordt verweten dat wij altijd dit soort coronafeestjes geven. Dat laatste is echter onjuist,” schrijven ze. Boostbussen claimt coronaproof ritjes in hun feestbussen aan te bieden. Passagiers moeten ook een gezondheidsverklaring tekenen voor ze mee mogen.

Lees ook: Politie maakt einde aan ‘feest’ bij Vindicat: ‘Ik zakte door de grond toen ik het hoorde’

Het studentenfeestje zorgt er nu voor dat de partybussen de komende tijd niet meer gaan rijden. Boostbussen erkent dat de fout ook bij het bedrijf zelf ligt. “Wij erkennen dat dit fout is gegaan en daarbij nemen wij ook onze verantwoordelijkheid. Wij hadden als bedrijf de busreis moeten stoppen. Regels hebben weinig zin als daar niet op gehandhaafd wordt en er kan niet altijd van uit worden gegaan dat reizigers die verantwoordelijkheid zelf nemen.”